Ситуація важка: з'явилися нові дані про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, яка з минулого року проходить важке і складне лікування після операції, знаходиться в поганому стані. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що актриса зникла зі своєї палати в приватній клініці й фанати Заворотнюк підняли тривогу.

Доглядальниця реабілітаційного центру на Рубльовці, де Анастасія Заворотнюк проходила лікування, повідомила, що палата актриси порожня, і вона перестала з'являтися на групових заняттях в басейні, а також на процедурах.

Музичний критик Сергій Сосєдов зізнався, що ситуація стабільно важка, але Заворотнюк жива і є надія.

"Я особисто Настю не бачив, але кажуть, що вона ще в дуже поганому стані. У свідомості, ситуація стабільно важка. Але поки вона жива, слава Богу. Бути може, є якась надія", - прокоментував він для російського видання.

Сосєдов підтримав рідних актриси та зазначив, що вони не повинні поширювати інформацію про її лікування.

"Те, що її лікування максимально закрито – це правильно, безумовно. Є речі приватного порядку, які є таємницею особистості. А що показувати, чим хвалитися? Тим, що чоловік важко хворий? Люди знають, що їй погано, але навіщо це обговорювати? Від того, що про це будуть говорити, їй не стане краще. Я цілком і повністю на боці родичів, які закривають інформацію. Про що говорити, якщо людині погано, якщо вона лежить ледь жива. У Фріске була інша ситуація. Там все було швидко: хвороба проходила швидкоплинно, динаміка – дуже потужна. А у випадку Заворотнюк ніби все стабілізувалося, все перебуває в стагнації, на точці замерзання. Стабільно важкий стан", - висловився музичний критик і додав, що в цілому ситуація зараз стала трохи краще.

"Але, якщо порівнювати з тим, що було, стало краще. Я знаю, що було зовсім погано. Багато видань вже навіть некрологи підготували – це було ще у вересні", - зазначив Сосєдов.