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Ситуація в Миколаєві прямо зараз: що відбувається в місті

Автор: Анна Шиканова

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається в Миколаєві, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - у текстовому онлайні РБК-Україна.

10:00 У Миколаївській області ввели заборону на продаж алкогольних напоїв. Обмеження діятиме під час воєнного стану в Україні.

"З метою забезпечення громадської безпеки та правопорядку в Миколаївській області начальник Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім підписав розпорядження від 28.02.2022 № 72-р Про заборону продажу алкогольних напоїв"

00:10 російські війська завдали ракетного удару по аеропорту Миколаєва

Російські окупанти ввечері 27 лютого завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту Миколаєва. Пошкоджено злітну смугу та перон.

Російські військові випустили як мінімум три ракети по повітряній гавані. Окупанти били по злітній смузі та перону.

"За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвіївки", - уточнив співрозмовник видання.

За його словами, поки не можна сказати, що застосували загарбники - РСЗВ "Град", авіацію або балістичні ракети, запущені з кораблів.

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МиколаївВійна Росії проти України