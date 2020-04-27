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Ситуація критична: на Закарпатті через коронавірус цілий район залишився без медиків

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 18:27
Ситуація критична: на Закарпатті через коронавірус цілий район залишився без медиків
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікарі станції швидкої допомоги в Мукачево масово пішли на карантин через COVID-19

Коронавірус в Україні був діагностований у 9009 осіб. Станом на 27 квітня, видужали вже понад 800 пацієнтів, 220 українців померли. За даними МОЗ, кожен п'ятий житель України з COVID-19 – це медик.

У Закарпатській області склалася критична ситуація через коронавірус, через те, що ціла станція екстреної медицини в Мукачево змушена була вирушити на карантин. На цей час 25 працівників станції вже пройшли тестування на COVID-19 і у 16 осіб тести позитивні.

Крім того, стало відомо, що коронавірус підхопили ще три людини зі списку контактів. Найближчим часом тестування пройдуть всі працівники станції швидкої допомоги, їх перевірять методом ПЛР.

Всіх працівників станції швидкої допомоги відправили на самоізоляцію і до роботи будуть допускатися тільки здорові медпрацівники.

"Поки не будуть відомі результати досліджень, станцію швидкої медичної допомоги тимчасово закрили, керівництву Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги доручено забезпечити надання невідкладної медичної допомоги місцевим жителям", - йдеться в повідомленні Мукачівської міськради в Facebook.

Таким чином, без медичного обслуговування виявився цілий район, який входив у зону роботу цієї станції швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти озвучили невтішний прогноз щодо захворюваності COVID-19 в Україні та розповіли, скільки буде інфікованих до кінця квітня.

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