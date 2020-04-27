Коронавірус в Україні: озвучений сумний прогноз по хворим

Український соціолог озвучив тривожний прогноз (фото: РБК-Україна)

Український соціолог спрогнозував кількість хворих коронавірусом на 3 травня

Коронавірус в Україні інфікував 9009 людину, від ускладнень померло 220 осіб, 846 людей вилікувались. Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто склав свій прогноз щодо захворюваності COVID-19 в Україні до початку травня. Соцілог вважає, що до 3 травня кількість інфікованих досягне позначки в 12291 людей. Про це експерт повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Як думає Володимир Паніотто, відмітку в 10 тисяч хворих країна переступить у четвер, 30 квітня.

"У минулу неділю я додав нові дані (до 19 квітня) і уточнив прогноз, сьогодні збирався його перерахувати, але немає сенсу, бо він поки що співпадає з офіційно оголошеною кількістю діагнозів на 14.00. На сьогодні за прогнозом мало бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий у порівнянні з прогнозом! Але що спантеличує - це не прогноз за теоретично обгрунтованою S-кривою, а прогноз за середньою між S-кривою і кубічною кривою (я оприлюднив ці дані декілька днів тому, знайдіть середню між ними і порівняйте даними МОЗ на середину дня). Нижче прогноз на наступний тиждень до 3 травня", - написав експерт.

Прогноз соціолога за кількістю інфікованих коронавірусом (Скріншот з facebook.com/volodymyr.paniotto)

Зазначимо, що найвищий рівень захворюваності в Україні зберігається в Чернівецькій області (1341 осіб), де був виявлений перший випадок інфікування в країні. На другій сходинці за кількістю хворих знаходиться Київ - 1188 випадків. Міністерство освіти рекомендувало навчальним закладам скасувати випускні вечори для забезпечення здоров'я всіх учасників. За словами глави МОН, можливість проведення масових заходів у школах (останніх дзвоників та випускних) буде залежати від термінів закінчення карантину.

Як ми раніше писали, експерти приголомшили прогнозом про долю України після карантину.