Ситуация критическая: на Закарпатье из-за коронавируса целый район остался без медиков

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врачи станции скорой помощи в Мукачево массово ушли на карантин из-за COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9009 человек. По состоянию на 27 апреля, выздоровело уже более 800 пациентов, 220 украинцев скончались. По данным МОЗ, каждый пятый житель Украины с COVID-19 – это медик.

В Закарпатской области сложилась критическая ситуация из-за коронавируса, так как целая станция экстренной медицины в Мукачево вынуждена была отправиться на карантин. На данный момент 25 работников станции уже прошли тестирование на COVID-19 и 16 человек тесты положительные.

Кроме того, стало известно, что коронавирус подхватили еще три человека из списка контактов. В ближайшее время тестирование пройдут все работники станции скорой помощи, их проверят методом ПЦР.

Всех работников станции скорой помощи отправили на самоизоляцию и к работе будут допускаться только здоровые медработники.

"Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", - говорится в сообщении Мукачевского горсовета в Facebook.

Таким образом, без медицинского обслуживания оказался целый район, который входил в зону работу этой станции скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты озвучили неутешительный прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине и рассказали, сколько будет инфицированных к концу апреля.