ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ситуация критическая: на Закарпатье из-за коронавируса целый район остался без медиков

STYLERКоронавирус    27.04.2020 - 18:27
Ситуация критическая: на Закарпатье из-за коронавируса целый район остался без медиков
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врачи станции скорой помощи в Мукачево массово ушли на карантин из-за COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9009 человек. По состоянию на 27 апреля, выздоровело уже более 800 пациентов, 220 украинцев скончались. По данным МОЗ, каждый пятый житель Украины с COVID-19 – это медик.

В Закарпатской области сложилась критическая ситуация из-за коронавируса, так как целая станция экстренной медицины в Мукачево вынуждена была отправиться на карантин. На данный момент 25 работников станции уже прошли тестирование на COVID-19 и 16 человек тесты положительные.

Кроме того, стало известно, что коронавирус подхватили еще три человека из списка контактов. В ближайшее время тестирование пройдут все работники станции скорой помощи, их проверят методом ПЦР.

Всех работников станции скорой помощи отправили на самоизоляцию и к работе будут допускаться только здоровые медработники.

"Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", - говорится в сообщении Мукачевского горсовета в Facebook.

Таким образом, без медицинского обслуживания оказался целый район, который входил в зону работу этой станции скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты озвучили неутешительный прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине и рассказали, сколько будет инфицированных к концу апреля.

Коронавирус очень коварен: ученые назвали основной способ попадания COVID-19 в организм Коронавирус атакует мозг: врачи назвали ужасные последствия
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Lite
On Top