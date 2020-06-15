Ситуація на кордоні з Польщею: чому люди стоять годинами і як це вирішуватимуть

На кордоні України та Польщі загострилася ситуація з українцями. Люди стоять по 8-12 годин у чергах, без можливості відпочити та поїсти. Найскладніше в останні дні на пішохідному переході "Шегині-Медика".

Для пішого переходу у бік Польщі 15 червня зібралася черга з більш ніж 100 українців. Як пояснив перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу Олексій Гавель на брифінгу, основна причина затримок – це повільна робота польської сторони.

При вході на територію Польщі співробітники прикордонної служби здійснюють температурний скринінг всім громадянам, проводять контрольні операції по встановленню правил перебування і законності підстав на вхід на територію Республіки Польщі, прикордонники досконально перевіряють і зв'язуються з роботодавцями, які запросили українців на роботу, перевіряють підтвердження мети перебування і місцеперебування громадян України. Більшість громадян України змушені проходити на території Польщі режим самоізоляції.

"З початку функціонування пішого переходу з 16 травня у нас оформлення пройшли 76 000 громадян України як на вхід, так і на вихід. З 1 червня спостерігається збільшення руху громадян України на вихід з України. Зараз, з 1 червня у нас в більшості днів спостерігається збільшення громадян на вихід з України майже в 3 рази. В середньому за добу на вхід оформляється близько 600 осіб, то на вихід зараз у нас майже 2,5 тисячі громадян України, і тому у нас виникають черги перед пунктом пропуску "Медика", - розповів Олексій Гавель.

Він додав, що зараз тривають переговори на рівні адміністрацій прикордонних служб двох країн, а також на місцевих рівнях про те, як локалізувати цю ситуацію.

"Основна ситуація, щоб зняти цю проблематику, виходимо на Республіку Польща, на керівництво, щоб разом з Мінінфраструктури та МЗС відновити рух залізничних поїздів, щоб курсували електрички зі Львова, які можуть одночасно забирати близько 700 громадян в одному напрямку. Також вирішується питання про запуск та відкриття автомобільного сполучення. В цей час ми очікуємо погодження від польської сторони про відкриття автомобільного сполучення", - пояснив Гавель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські заробітчани за кордоном зіткнулися з неприємностями.

А також розповідали про те, що на кордоні з Польщею сотні українців застрягли під палючим сонцем і проливним дощем.