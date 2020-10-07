Ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю: лікарі прогнозують медичний колапс

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Медики розповіли про серйозну ситуацію з коронавірусом в Україні

Коронавірус в Україні набирає обертів, і ситуація стрімко погіршується. Очікується, що до кінця року в добу буде більше ніж 9 тисяч заражених.

На сполох б'ють як лікарі, так і самі пацієнти. Люди скаржаться, що лікарні переповнені і їх не хочуть приймати. При цьому пацієнтів лікують прямо в коридорах. Медики говорять про те, що інфекційні та реанімації переповнені. Про це повідомляє ТСН.

В медустановах також спостерігається нестача кисню, без якого люди з важкими пневмоніями відчувають себе, як риба без води.

На випадок критичних моментів з хворими коронавірусною інфекцією влада передбачила додаткові госпітальні бази. Але залишається відкритим питання про те, чи вистачить медиків і обладнання на всіх. Адже ситуацію може погіршити ще й сезонний грип.

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сильковский вважає, що ситуація з COVID-19 вийшла з-під контролю. За його словами, кількість заражених буде тільки зростати, а ось введення жорсткого карантину нічим не допоможе.

Він також зазначив, що хворіти восени складніше ніж влітку. Він говорить про те, що якби критична маса українців перехворіла на коронавірус влітку, то в кінці року в країні були б трохи кращі результати. Але тепер результати з хворими будуть гірші.

Медики також побоюються, що буде проблема з кадрами, оскільки дуже багато лікарів також хворіють на коронавірус.

Також існує проблема того, що сотні хворих COVID-19 вештаються усюди. Результати тестів приходять із запізненням через 5-6 днів. В цей час умовити пацієнта самоізолюватися практично неможливо.

Нагадаємо, медик розповіла, як запобігти важкому розвитку COVID-19.