На Сицилії прокинувся вулкан Етна: лава вистрілювала в небо на кілька сотень метрів

Вчора, 13 грудня, на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

З кратера почали утворюватися лавові фонтани висотою до кількох сотень метрів. Також над небом піднявся високий і щільний шлейф попелу, який досяг приблизно 5 км над рівнем моря. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулканологи підтвердили, що виверження відбулося як з так званого сідлового каналу між старою і молодою вершинами комплексу кратерів на південному сході, так і тріщини, що відкрилася на південно-західному фланзі конуса.

Варто зазначити, що вулкан Етна знаходиться на східному узбережжі Сицилії, недалеко від міст Мессіни і Катанні. Висота вулкана становить 3295 метрів. Етна займає територію площею 1190 квадратних кілометрів.

На Сицилії прокинувся вулкан Етна (фото: twitter.com/charlie14468503)

За різними даними, в Етни перебуває від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. На схилах Етни вирощують фрукти, оливи, розводять виноградники.

З 19 липня 2011 року по липень 2019 року сталося кілька незначних вивержень вулкана. У 1928 році потік лави знищив древнє містечко Маскали і спустошив 770 га сільськогосподарських площ.

Нагадаємо, в кінці листопада в Індонезії сталось виверження вулкана Левотоло. Через це в небо піднявся стовп попелу і диму заввишки 4 кілометри.

Раніше на італійському острові Стромболі, який знаходиться на північ від Сицилії, активізувався місцевий вулкан.