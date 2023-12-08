В сиропе от кашля обнаружили смертельно опасное вещество: что известно

Всемирная организация здравоохранения заявила, что обнаружила сироп от кашля и суспензионные лекарства, содержащее опасное вещество, которое может даже привести к смерти. Эти препараты были зафиксированы в Америке, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ВОЗ .

Что известно об опасном лекарстве

В ВОЗ отмечают, что эти препараты были изготовлены компанией Pharmix Laboratories в Пакистане. Впервые они были обнаружены на Мальдивах и в Пакистане. Некоторые из этих средств также были зафиксированы в Белизе, Фиджи и Лаосе. Выявленное лекарство содержало неприемлемые уровни этиленгликоля. Сама же фармкомпания пока никак не прокомментировала ситуацию.

ВОЗ не сообщала ни о каких побочных эффектах в отношении произведенных в Пакистане сиропов, но они призвали страны усилить бдительность и проверить продукты, произведенные компанией, в период с декабря 2021 по декабрь 2022 года.

Отметим, что пока неизвестно, есть ли препараты производства Pharmix Laboratories в Украине.

Также в ВОЗ напомнили, что некачественное лекарство, изготовленное в Индии и Индонезии, было связано со смертью около 300 детей во всем мире в прошлом году.

Опасное вещество обнаружили случайно

Опасное вещество в сиропе Alergo было обнаружено во время обычной проверки Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Мальдив в ноябре и подтверждено австралийским регулятором.

Дальнейшая проверка производственных мощностей Pharmix, проведенная Управлением по регулированию лекарственных средств в Пакистане, обнаружила, что ряд других продуктов также были с опасным веществом. Компании приказали прекратить производство всех пероральных жидких лекарств. Также Управление выпустило предупреждение об отзыве препаратов.

В общей сложности пострадали 23 партии сиропа Alergo, суспензии Emidone, сиропа Mucorid, суспензии Ulcofin и сиропа Zincell. За пределами Пакистана пока найден только Alergo.

Уровень токсина колебался от 0,62 до 0,82% при допустимом уровне не более 0,10%. Его обнаружили в препаратах для лечения аллергии, кашля и других проблем со здоровьем.

В ВОЗ подчеркнули, что упомянутые препараты опасны, и их использование, особенно у детей, может привести к серьезным последствиям и даже смерти.