Сырные сконы с зеленым луком: невероятно воздушные и нежные булочки

Что вам понадобится

Мука - 240 г

Соль - ½ ч. ложки

Разрыхлитель - 1 ст. ложка

Сливочное масло (холодное) - 85 г

Твердый сыр - 160 г

Зеленый лук - 3 стебля

Яйца - 2 шт.

Сметана - 75 г

Как приготовить сырные сконы

Смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте к муке, и все хорошо разотрите. Можно использовать блендер и перебить все до состояния однородной крошки.

Сыр натрите на терке. Нарежьте лук и добавьте к сыру. Смешайте яйца и сметану, вымешайте до однородной массы.

Соедините все три массы: муку, сыр и сметану с яйцами. Соберите тесто в кучу, но не вымешивайте. Сформируйте из него квадрат, поделите его на четыре части. А потом каждую часть - на треугольники.

Форму для выпечки смажьте жиром. Сложите на нее треугольники. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте около 15-20 минут.