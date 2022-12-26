Синоптики удивили прогнозом погоды на январь

Что говорят народные синоптики

Станислав Щедрин прогнозирует Украине достаточно теплый январь, который будет похож на настоящую весну среди зимы. Такую аномалию в наши широты принесут теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана.

По его словам, днем в регионах можно ожидать до 10 градусов тепла. На юге Украины температура поднимется до 17 градусов, однако будут идти обильные дожди вместе со снегом.

Однако во второй половине января зима все-таки напомнит о себе, и принесет снегопады и значительное похолодание.

В Украину идут теплые воздушные массы из Сахары (фото: facebook.com/Stas1234567)

Интересно, что в начале зимы погоду в январе прогнозировали достаточно прохладной, хотя без сильных морозов. К примеру, народный синоптик Леонид Горбань рассказывал о стойких морозах с небольшими послаблениями в течение всего месяца.

Прогнозы метеорологов

По данным метеорологических сайтов, январь не будет радовать нас теплом, как говорят народные синоптики.

К примеру, специалисты Gismeteo обещают до 10 градусов выше нуля только в течение первой недели 2023 года. Далее температура будет постепенно опускаться, дойдя до -15 градусов в конце января.

Скриншот Styler

В Meteoprog тепло в январе не прогнозируют вообще. В начале же - незначительные морозы, которые могут усилиться уже ближе к февралю. Максимальная дневная температура в январе составит ноль градусов, а минимальная - 8 градусов ниже ноля.

Также стоит ожидать осадков в виде дождя и местами мокрого снега.

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Кстати, раньше украинцев пугали ужасающими морозами до -30 градусов, однако синоптики опровергли эту информацию. Они отметили, что погода в Украине будет похожа на качели, когда несколько дней тепло, а несколько - прохладно.