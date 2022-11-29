Синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре и на Новый год: прогноз на месяц

Прогноз погоды на декабрь

По данным Укргидрометцентра, в части регионов Украины в декабре будет теплее обычного, а на остальной территории ожидается характерная для первого месяца зимы погода.

В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура составит от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а у всех остальных - близко к норме.

Также не ожидают аномальных снегопадов. Количество осадков будет в пределах 34–78 мм, в горных районах местами 81–105 мм.

Новый год украинцы будут встречать с мокрым снегом и нулевой температурой, по прогнозам метеорологов.

В то же время, украинский сайт Gismeteo сообщает, что декабрь будет холодным и с частыми снегопадами, а "плюсовая" температура будет редкостью.

Прогноз погоды от народного синоптика Владимира Деркача

По его словам, первый месяц зимы будет меняющимся - похолодание будет чередоваться с оттепелями.

В начале месяца будет холодно. Затем температура немного повысится, а с середины декабря снова придет похолодание. Оно усилится к 20 декабря. Тогда в течение нескольких дней будет оттепель.

Также по прогнозу Владимира Деркача, в последней декаде декабря пойдет снег, снова похолодает. К концу года наступит период сплошного минуса.

Все синоптики сходятся в прогнозе, что декабрь будет самым теплым из всех зимних месяцев. Значительное снижение температуры и снегопадов следует ожидать в конце января и в феврале.