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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре и на Новый год: прогноз на месяц

Метеорологи рассказали, какой погоды ждать в декабре (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Синоптики поделились прогнозом погоды на первый месяц войны и рассказали, следует ли ожидать сильных снегопадов и низких температур.

О том, какой будет погода в декабре, читайте в материале ниже.

Прогноз погоды на декабрь

По данным Укргидрометцентра, в части регионов Украины в декабре будет теплее обычного, а на остальной территории ожидается характерная для первого месяца зимы погода.

В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура составит от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а у всех остальных - близко к норме.

Также не ожидают аномальных снегопадов. Количество осадков будет в пределах 34–78 мм, в горных районах местами 81–105 мм.

Новый год украинцы будут встречать с мокрым снегом и нулевой температурой, по прогнозам метеорологов.

В то же время, украинский сайт Gismeteo сообщает, что декабрь будет холодным и с частыми снегопадами, а "плюсовая" температура будет редкостью.

Прогноз погоды от народного синоптика Владимира Деркача

По его словам, первый месяц зимы будет меняющимся - похолодание будет чередоваться с оттепелями.

В начале месяца будет холодно. Затем температура немного повысится, а с середины декабря снова придет похолодание. Оно усилится к 20 декабря. Тогда в течение нескольких дней будет оттепель.

Также по прогнозу Владимира Деркача, в последней декаде декабря пойдет снег, снова похолодает. К концу года наступит период сплошного минуса.

Все синоптики сходятся в прогнозе, что декабрь будет самым теплым из всех зимних месяцев. Значительное снижение температуры и снегопадов следует ожидать в конце января и в феврале.

Недавно мы также делились прогнозом погоды на всю зиму.

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