Синоптики різко змінили прогноз на лютий

Погода в Україні в найближчі дні буде холодною, але лютих морозів, як обіцяли раніше деякі синоптичні ресурси, не буде. Ще кілька днів тому мова йшла про -16, а то і про -20 градусів. Тепер же в оновленому прогнозі від Українського гідрометцентру йдеться про максимум -13 вночі в кількох областях.

За даними синоптиків, найхолодніше буде 8-9 лютого, потім в країну знову прийде потепління, а разом з ним і дощі.

Тим часом, 7 лютого, температура повітря знизиться ще на кілька градусів. Найближчої ночі -4... -8 (холодніше на північному сході - від -7 до -10, а на Закарпатті тепліше - від 0 до -2, на Одещині від -2 до -4, а в Криму 0... +2 градуси).

Вдень плюсова температура утримається на Закарпатті (+2... +4), в Криму 0... +2. На інших територіях мороз - від -1 до -5.

Невеликий сніг можливий на Лівобережній Україні, у Кіровоградській, Миколаївській областях, Івано-Франківщині та в Криму. У Львівській області снігу може бути більше.

В Києві у п'ятницю вдень -3... -5, найближчої ночі заморозить від -6 до -8. Можливий невеликий сніг.

Погода в Україні 7 лютого (фото: meteo.gov.ua)

8 лютого очікується пік морозів, але до -16 градусів не дійде. Найнижча температура очікується вночі у східних областях (-11... -13), на Заході від -7 до -11 (раніше прогнозували до -15). На інших територіях від -5 до -10.

Вдень у суботу буде +1... -3 градусів, крім східних областей, де очікується -2... -5 морозів. Опади не передбачаються.

9 лютого почне теплішати з Заходу. Вдень у регіоні повітря прогріється до +3... +5, вночі все ще морозно (-4... -8), а на Сході мороз ще буде триматися. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 8 і 9 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 10 лютого, нічні морози почнуть покидати країну, але з Заходу прийде циклон з мжичкою і похмурим небом. Він охопить всі західні області, а також частину Півночі і Центру з Києвом включно.

11 лютого опади у вигляді досить сильного дощу з мокрим снігом очікуються вже по всій країні, лише на Півдні буде невеликий дощ. Буде вогко і прохолодно, але переважно з невеликим "плюсом".

Погода в Україні 10 і 11 лютого (фото: meteo.gov.ua)