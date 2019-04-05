Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі

Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в суботу порадує весняним сонцем

Погода в Україні в суботу, 6 квітня, буде дуже сприятливою. Довгоочікуване тепло зігріє спраглих за весною українців. І навіть нічні холоди трохи пом'якшаться, особливо на Заході, передає Український гідрометцентр.

За повідомленням синоптиків винятком завтра буде Закарпаття - де очікується злива і навіть гроза.

Опади в суботу не передбачаються, однак вже на наступному тижні, орієнтовно з вівторка, до нас завітає циклон, який закриє всю Україну суцільною дощовою стіною. Втішною новиною є те, що атмосферний фронт не вплине на температуру повітря - буде волого, але тепло.

Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: pixabay.com)

Зазначимо, що на неділю, 7 квітня, синоптики прогнозують невеликі дощі в західних областях. Проте температура повітря буде доволі комфортною - від +13 до +20 градусів. А в понеділок, 8 квітня, в Україні знову встановиться суха погода.

Щодо найближчої ночі і завтрашнього дня, то синоптики стверджують, що опадів не буде, окрім, звісно, Закарпатської області.

Вітер буде південно-східний, 7-12 метрів за секунду, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 тепла до -2 морозу, у західних областях +1... +6 тепла. Вдень по Україні +12... +17 градусів, а на Закарпатті від +18 до +20 градусів.

Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: facebook.com/ukrgmc.official/)

Раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик дав українцям тривожний прогноз погоди на квітень.