ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі

STYLERЖиття    05.04.2019 - 20:47
Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі
Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в суботу порадує весняним сонцем

Погода в Україні в суботу, 6 квітня, буде дуже сприятливою. Довгоочікуване тепло зігріє спраглих за весною українців. І навіть нічні холоди трохи пом'якшаться, особливо на Заході, передає Український гідрометцентр.

За повідомленням синоптиків винятком завтра буде Закарпаття - де очікується злива і навіть гроза.

Опади в суботу не передбачаються, однак вже на наступному тижні, орієнтовно з вівторка, до нас завітає циклон, який закриє всю Україну суцільною дощовою стіною. Втішною новиною є те, що атмосферний фронт не вплине на температуру повітря - буде волого, але тепло.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі

Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: pixabay.com)

Зазначимо, що на неділю, 7 квітня, синоптики прогнозують невеликі дощі в західних областях. Проте температура повітря буде доволі комфортною - від +13 до +20 градусів. А в понеділок, 8 квітня, в Україні знову встановиться суха погода.

Щодо найближчої ночі і завтрашнього дня, то синоптики стверджують, що опадів не буде, окрім, звісно, Закарпатської області.

Вітер буде південно-східний, 7-12 метрів за секунду, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 тепла до -2 морозу, у західних областях +1... +6 тепла. Вдень по Україні +12... +17 градусів, а на Закарпатті від +18 до +20 градусів.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі

Погода в Україні 6 квітня буде теплою і сонячною (фото: facebook.com/ukrgmc.official/)

Раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик дав українцям тривожний прогноз погоди на квітень.

В Україні завтра прогнозують до +20 градусів Березень увійшов до десятки найтепліших у Києві за історію спостережень
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся