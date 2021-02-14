Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима

Підвищення температури до плюсових значень очікується 21-23 лютого. Термометри покажуть до +3 градусів, а на Півдні - до +7. Але до кінця місяця температура знову знизиться.

А ось наступний тиждень принесе нам затяжні морози, які місцями будуть знижуватися до -22... -26 градусів вночі і вдень до -15. Найскладніша ситуація буде в північних і північно-східних областях.

До прикладу, в Києві синоптики обіцяють 16-19 лютого -21... -26 вночі і -12... -15 вдень. У Харкові морози буде не настільки суворими. На Заході і Півдні потужних холодів не передбачається, але мінусова температура буде триматися весь наступний тиждень.

Погода в Україні прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики Meteoprog також прогнозують потепління 21-23 лютого, але в кінці лютого холод повернеться. Принаймні такий прогноз вони дали для Києва.

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)