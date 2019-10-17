Синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні цьогоріч радує жителів країни теплим і сухим жовтнем. Але не варто забувати, що на календарі осінь, і холод все ж таки прийде в країну. В Укргідрометцентрі розповіли, коли українцям чекати зниження температури за вікном.

Так, завтра, 18 жовтня, буде тепло і сухо по всій Україні. Про те, що за вікном не серпень, нагадають не тільки жовті листки, але і прохолодна ніч - від +4 до +9 градусів, на Одещині та в Криму +11... +12.

Вдень - мінлива хмарність, температура від +18 до +23 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Схожа синоптична ситуація триватиме аж до понеділка, 21 жовтня. Температура буде коливатися в межах 1-2 градуси, опадів не передбачається.

Стабільність жовтневої погоди можна побачити на картах Укргідрометцентру.

Погода в Україні 19, 20 і 21 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Але вже у вівторок, 22 жовтня, температура повітря знизиться до +14... +18 (за винятком Закарпаття, де очікується +20... +22).

Тим не менш, це не означає кінець бабиного літа, оскільки в цей день буде сухо і малохмарно. А Наталія Голеня, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що бабине літо закінчиться після 27 жовтня.

Погода в Україні 22 жовтня (фото: meteo.gov.ua)