Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло

Погода в Україні на вихідних принесе неймовірні синоптичні контрасти: температура коливатиметься від 0 на заході до +20 на сході. Будуть і дощі, і сніг, і тумани, і сонячні прояснення. Однак вже до Благовіщення, 7 квітня, погода вирівняється і прийде справжнє весняне тепло.
Що з погодою буде найближчими днями - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними Наталки Діденко, 2-го квітня у більшості областей України пройдуть періодичні дощі, в західних областях, Житомирській та Чернігівській - з мокрим снігом.
У Криму, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях - без істотних опадів. Також в більшості центральних областей, на сході та півдні буде сильний вітер.
Температура буде дуже контрастною:
У Києві в суботу дощ, вітер поривчастий, температура +8... +10 градусів. Ввечері може бути навіть мокрий сніг.
У неділю похолодає на більшості територій похолодає. Вдень 0... +6 градусів. На півдні тепліше, +5... +12. Тепліше буде на південному сході, Донецькій та Луганській області, тут +12... +15 градусів.
Очікуються мокрий сніг та дощ. Вдень на півночі та значній частині заходу опади припиняться. Однак різкий вітер очікується скрізь.
У Києві в неділю вранці мокрий сніг, вдень опади припиняться. Буде дуже холодно, від -2 вночі до +2 вдень.
За прогнозом Діденко, з 5-6-го числа погода в Україні вирівняється, температура повітря підвищиться. Благовіщення 7 квітня обіцяє бути теплим.
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