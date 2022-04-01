Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло

Прогноз на 2 квітня

За даними Наталки Діденко, 2-го квітня у більшості областей України пройдуть періодичні дощі, в західних областях, Житомирській та Чернігівській - з мокрим снігом.

У Криму, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях - без істотних опадів. Також в більшості центральних областей, на сході та півдні буде сильний вітер.

Температура буде дуже контрастною:

на заході 0... +3, тепліше в Чернівецькій області, +10... +12;

на півночі +7... +12,

в центрі - від +11 у Вінницькій до +18... +20 у Дніпропетровській та Полтавській областях,

на сході +15... +20, а в Приазов'ї +12... +16 градусів,

на півдні +14... +20, трохи прохолодніше на узбережжі морів.

У Києві в суботу дощ, вітер поривчастий, температура +8... +10 градусів. Ввечері може бути навіть мокрий сніг.

Прогноз на 3 квітня

У неділю похолодає на більшості територій похолодає. Вдень 0... +6 градусів. На півдні тепліше, +5... +12. Тепліше буде на південному сході, Донецькій та Луганській області, тут +12... +15 градусів.

Очікуються мокрий сніг та дощ. Вдень на півночі та значній частині заходу опади припиняться. Однак різкий вітер очікується скрізь.

У Києві в неділю вранці мокрий сніг, вдень опади припиняться. Буде дуже холодно, від -2 вночі до +2 вдень.

Коли потеплішає

За прогнозом Діденко, з 5-6-го числа погода в Україні вирівняється, температура повітря підвищиться. Благовіщення 7 квітня обіцяє бути теплим.