Синоптики, розповіли коли в Україні почнуться морози і сніг 

Згідно з даними ресурсу WorldWeather, морози і сніг нас чекають тільки в кінці листопада. Перша декада листопада буде досить теплою, як для цього місяця. Вдень очікується +9+14 градусів, а вночі +4+8 і навіть до +10 градусів.

У другій десятиденці градусники покажуть більш скромні +5+7 вдень і +1+3 вночі.

В кінці місяця температура буде знижуватися вночі до мінусів, а вдень підвищуватися до мізерних +2+5.

Сніг вірогідний, згідно з попереднім прогнозом, тільки в останні дні листопада.

Скрін: Прогноз погоди на листопад 2021 (WorldWeather)

А ось за даними завідувачки відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової, вже перші дні листопада будуть прохолодними.

Але в середині місяця можливе потепління.

"На початку листопада ми очікуємо температуру повітря близько 0 градусів, а вночі близько 5 градусів морозу. Тим не менш, це будуть ще не зимові процеси. І знову листопад буде демонструвати нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - прогнозує кліматолог.

Зимове похолодання, за її прогнозом, прийде ближче до кінця місяця.