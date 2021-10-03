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Синоптики розповіли, де сьогодні повітря прогріється до +19

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Неділя 03 жовтня 2021 06:20
Синоптики розповіли, де сьогодні повітря прогріється до +19 Фото: погода в Україні 3 жовтня буде сонячною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня, буде сонячною. Опадів не очікується і в деяких областях буде досить тепло.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині України сьогодні буде найтепліше. У Закарпатській області +17 + 19. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях +16+18. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій - +15+17.

На півночі країни вже не так тепло. У Чернігівській та Сумській областях температура повітря прогріється до +12+14.

У центральній частині температура буде різною. У Черкаській області +15+17, у Полтавській - +13+15, у Дніпропетровській та Кіровоградській - +14+16.

На півдні також тепло. У Запорізькій і Херсонській областях +15 + 17, в Миколаївській області +16+18, а в Одеській - +14+16.

В окупованому Криму також без опадів. Температура повітря на півострові складе +15+17.

У Києві без опадів. Синоптики обіцяють, що повітря прогріється до 14...16 градусів тепла. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Синоптики розповіли, де сьогодні повітря прогріється до +19

Погода в Україні 3 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи чекати українцям у жовтні раннього снігу та морозів.

Ми також писали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли українцям включать опалення.

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