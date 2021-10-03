Синоптики розповіли, де сьогодні повітря прогріється до +19
Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня, буде сонячною. Опадів не очікується і в деяких областях буде досить тепло.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У західній частині України сьогодні буде найтепліше. У Закарпатській області +17 + 19. У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях +16+18. У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій - +15+17.
На півночі країни вже не так тепло. У Чернігівській та Сумській областях температура повітря прогріється до +12+14.
У центральній частині температура буде різною. У Черкаській області +15+17, у Полтавській - +13+15, у Дніпропетровській та Кіровоградській - +14+16.
На півдні також тепло. У Запорізькій і Херсонській областях +15 + 17, в Миколаївській області +16+18, а в Одеській - +14+16.
В окупованому Криму також без опадів. Температура повітря на півострові складе +15+17.
У Києві без опадів. Синоптики обіцяють, що повітря прогріється до 14...16 градусів тепла. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода в Україні 3 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, чи чекати українцям у жовтні раннього снігу та морозів.
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