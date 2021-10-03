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Синоптики рассказали, где сегодня воздух прогреется до +19

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Воскресенье 03 октября 2021 06:20
Синоптики рассказали, где сегодня воздух прогреется до +19 Фото: погода в Украине 3 октября будет солнечной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Погода в Украине сегодня, 3 октября, будет солнечной. Осадков не ожидается и в некоторых областях будет достаточно тепло.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западной части Украины сегодня будет теплее всего. В Закарпатской области +17+19. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях +16+18. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой - +15+17.

На севере страны уже не так тепло. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха прогреется до +12+14.

В центральной части температура будет разной. В Черкасской области +15+17, В Полтавской - +13+15, в Днепропетровской и Кировоградской - +14+16.

На юге также тепло. В Запорожской и Херсонской областях +15+17, в Николаевской области +16+18, а в Одесской - +14+16.

В оккупированном Крыму также без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +15+17.

В Киеве без осадков. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 14…16 градусов тепла. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики рассказали, где сегодня воздух прогреется до +19

Погода в Украине 3 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, ждать ли украинцам в октябре раннего снега и морозов.

Мы также писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцам включат отопление.

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