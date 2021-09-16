Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

Так, на заході дощі з грозами будуть у Закарпатській (+24+26), Волинській та Рівненській областях (+21+23). У Львівській області +24+26, в Івано-Франківській - +23+25, у Тернопільській - +21+23, у Хмельницькій - +20+22, у Чернівецькій - +22+24.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській області +18+20, у Сумській - +17+19.

У центральних регіонах також дощів не очікується. У Черкаській та Полтавській областях +19+21, у Дніпропетровській та Кіровоградській - +20+22.

На сході країни без опадів. У Луганській та Харківській областях +17+19, у Донецькій області +20+22.

На півдні також буде приємна погода без дощів. У Запорізькій області +21+23, у Херсонській та Миколаївській - +22+24, в Одеській - +23+25.

В окупованому Криму без опадів і +22 + 24.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря становитиме +19+21. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 16 вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)