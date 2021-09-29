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Синоптики розповіли, де сьогодні температура повітря підніметься до +19

Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 29 вересня, буде сухою. Опадів не очікується. При цьому в деяких областях повітря прогріється до +15+17 і навіть до 19 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На заході і на всій території України найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +17+19. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях буде +13+15. У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях - +12+14.

У Чернігівській та Сумській областях також без опадів. Повітря тут прогріється до +12+14.

У центральних регіонах тепло. У Полтавській, Черкаській та Кропивницькій областях +12+14. У Дніпропетровській області +13+15.

У Харківській та Луганській областях +12+14. У Донецькій області буде трохи тепліше - +13+15.

У Запорізькій та Миколаївській областях +14+16, в Одеській та Херсонській - +15+17.

В окупованому Криму також без опадів і +15+17.

У Києві без дощу. Температура повітря складе +12+14. При цьому буде дути східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 29 вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень 2021 року. За словами експертів, погода буде триматися в межах кліматичних норм, тому підстав для паніки немає.

Раніше синоптики назвали дату заморозків в Україні.

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