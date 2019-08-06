Синоптики розповіли про різку зміну погоди: чого чекати українцям

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, принесе потепління, яке порадує українців після різкого похолодання, що нагрянуло зовсім недавно. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики також прогнозують дощі з грозами у Західних областях. При цьому на Закарпатті лише злегка поморосить, а Рівненську область опади ймовірно обійдуть стороною.

Найнижча температура сьогодні очікується в східних і північних областях. Тут повітря вдень прогріється від +22 до +25 градусів.

Погода в Україні 6 серпня (фото: GettyImages)

Найтепліше сьогодні буде в Західній Україні - від +24 до +27 за Цельсієм. А в центральних і південних областях очікується від + 22 до +26 тепла.

У Києві у вівторок, 6 серпня, буде без опадів. Температура повітря буде коливатися в межах +24... +26 градусів.

Погода в Україні 6 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.