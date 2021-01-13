Синоптики розповіли, коли Київ засипле снігом

Сніг у Києві найбільш ймовірний завтра, 14 січня ближче до вечора. Сьогодні, 13-го числа до кінця дня також можливі невеликі опади, але нічого істотного синоптики не прогнозують.

"В Києві 14 січня сніг ймовірний ближче до другої половини дня або ввечері. Цієї ночі у столиці -3... -5 градусів, а завтра вдень -2... -4 градуси", - написала Наталка Діденко в Facebook.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що у Києві та області очікується невеликий сніг 14-15 січня, але сильних снігопадів не буде. Однак п'ятниця, 15-го числа, принесе перші суттєві морози - від -9 до -12 градусів протягом дня.

Погода у Києві 14 та 15 січня (скрін: meteo.gov.ua)

А ресурс Gismeteo прогнозує незначний сніг вже сьогодні ввечері, 13 січня. Більш істотні опади очікуються ввечері, 14-го числа. Крім того, синоптики обіцяють на п'ятницю морози до -17 градусів.

Погода в Києві на три дні (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що з вечора 12 січня південні, східні та частину центральних областей засипає снігом. Зима прийшла, зокрема, до Одеси, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

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