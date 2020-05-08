Синоптики прогнозують стрибок температури від +2 до +26: нові карти погоди

Погода в Україні найближчого тижня покаже чергову аномалію, коли температура повітря в один момент підскочить до майже літньої спеки, а потім знову знизиться ледь не до заморозків. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру, ресурсів AccuWeather і Метеопрог.

Згідно з картами Укргідрометцентру, 11 травня місцями вдень потеплішає до +26, а вже 13 травня вночі дійде майже до заморозків (+2), вдень скромні +12+15. Прохолодна погода і надалі буде утримуватися аж до кінця наступного тижня.

У найближчій перспективі почне теплішати вже 9 травня. Найвища температура в західних і південних областях - від +17 до +21, на решті частини країни +13+17. Вночі по країні +5+9 градусів. Дощі з грозами пройдуть по східних областях, заторкнувши Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

У Києві на День перемоги потеплішає до +14+16, вночі +5+7, дощів синоптики не обіцяють.

Погода в Україні 9 травня (скрін: meteo.gov.ua)

10 травня потеплішає ще більше. Захід - від +19 до +21, решта території +17+19 градусів. Дрібний дощ і хмарність можливі лише на Сході.

А ось понеділок, 11 травня стане найтеплішим днем наступного тижня. Температура +20+26 по країні, ніч - від +6 до +11. Опади не передбачаються.

Погода в Україні 10-11 травня (скрін: meteo.gov.ua)

Вже 12 травня з Заходу прийде різке похолодання - з +24+26 до +10+16 градусів. Решта території все ще утримається в зоні комфортної температури +16+23. А от ніч буде рекордно теплою - від +8 до +15 градусів. Опади у цей день по всій країні, крім східних та прилеглих до них областей.

13 травня прохолода в +12+17 градусів накриє всю країну. Вночі температура буде нерівномірною - від +2 на Заході до +12, на Півдні і на Сході. А ось опади малоймовірні.

Погода в Україні 12-13 травня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптики Метеопрог і AccuWeather також показують на своїх графіках і календарях погоди справжні американські гірки. Судячи з прогнозу для Києва температура підвищиться досягнувши максимуму в +23+24 градуси в понеділок, а потім піде сильний спад до +15+17 і нижче. Така травнева прохолода буде триматися до кінця наступного тижня, але опадів буде мало.

Погода у Києві з 9 по 14 травня (скрін: meteoprog.ua)

Погода у Києві з 9 по 16 травня (скрін: accuweather.com)

Раніше ми писали, що в Україну прийде спека до +30 градусів. Синоптики розповіли, коли чекати сильного потепління, різко змінивши прогноз на травень.