Синоптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і карти

За прогнозом Наталки Діденко, вдень 25 січня стовпчики термометрів коливатимуться в межах -3... -8 градусів, на Півдні 0... -5 градусів.

"Сніг випадатиме переважно на півдні та сході. Вдень атмосферний фронт підсуне хмарний масив із снігом до західних областей", - пише синоптик.

Потепління прийде в четвер

Діденко прогнозує, що з четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, температура повітря підвищиться до відлиги, "все закапає і почне підтавати".

Найдовше ж протримаються морозними східні області України, проте вихідними й там стане тепліше.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні в найближчі п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 25-29 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва

У Києві вівторок буде морозним: вдень -6... -8 градусів. Ожеледиця. Сніг ймовірний ввечері.