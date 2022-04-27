Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень

За даними Українського гідрометцентру, середня місячна температура повітря передбачається 15-18 тепла (в Карпатах 11-14), що на 1-1,5 градусів вище за норму, на північному заході та північному сході України - близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), що в межах місячної норми.

В Gismeteo прогнозують, що температура буде поволі підвищуватися, а опадів буде помірна кількість.

Наприклад, в Києві перша декада місяця передбачається з температурою +13+18, друга з +15+22, під кінець місяця +18+23 градуси.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather теж прогнозують поступове збільшення температури без різких коливань. Однак температурні показники в них нижче.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (accuweather.com)