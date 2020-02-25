Синоптики приголомшили прогнозом на березень: сніг та морози

Погода в Україні у березні 2020 здивує морозами з першого ж дня весни, а в деяких областях очікується сніг. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

За прогнозами Укргідрометцентру, холоднішати почне вже в кінці лютого, а останній день місяця здивує навіть денними морозами, що аномальної зимою 2020 траплялося нечасто. 1 березня буде прохолодно - удень +2+5, на Півдні +5+8. Вночі від +1 до -4, заморозки прийдуть навіть у південні області.

На Заході та крайньому Сході в перший день весни ймовірний сніг.

Тим часом, у середу, 26 лютого, в Україну прийде хвиля потепління. Завтра вдень повітря прогріється до +7+11 по північній і східній межі, на Заході, Півдні і в Центрі від +9 до +15 градусів. Досить сильний дощ пройде в західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині, невеликі опади у Чернігівській області.

В Києві у середу опади малоймовірні, буде тепло (+9+11), вночі від +3 до +5.

Але вже 27 лютого почне холоднішати - атмосферний фронт прийде із Заходу, по всій країні опади.

28 і 29 лютого похолодає вже по всій країні, опади у вигляді дощу зі снігом будуть переміщатися з Заходу на Схід.

Нижче прогноз погоди з 26 лютого по 1 березня.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo прогнозують, що перші п'ять днів березня не принесуть весняного тепла. Вдень буде невеликий мінус, а вночі - мороз.

Нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Одеси і Сум на місяць.

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україну йде аномальна погода з сильними перепадами температури.