Синоптики приголомшили прогнозом на квітень: нові карти погоди

Погода в Україні у квітні засмутить українців великою кількістю опадів, а перші дні місяця будуть дуже холодними. Якою буде погода в Україні в середині весни - в матеріалі Styler.

Так, згідно з картами погоди в Україні на місяць від синоптиків Gismeteo, кінець березня і початок квітня будуть неймовірно холодними - зі снігом, скромним плюсом вдень і до -5 вночі. Але це стане останнім відлунням зими в цьому сезоні.

Нічний "мінус" очікується ще 1-2 квітня. Далі температура почне стрімко підвищуватися і 4-5 квітня прийде справжнє весняне тепло (+13+15), ночі все ще будуть прохолодними, а до 10 квітня знову похолодає (вдень близько +10, а вночі може знизитися до нуля).

Друга половина квітня буде теплою, навіть вночі показники можуть доходити до +10+12, а вдень у деяких регіонах очікується +22+23.

При цьому весь квітень буде дуже дощовим і в основному похмурим. По-справжньому сонячних днів очікується дуже мало.

Нижче прогноз погоди на квітень на місяць для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик дав прогноз погоди на літо в Україні. Дані головного синоптика Українського гідрометцентру вселяють надію, що коронавірус може зникнути або знизити активність в літній час.