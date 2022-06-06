Синоптики оголосили про небезпеку через антициклон Burkhart: що буде з погодою

Погода в Україні найближчими днями буде під дією антициклону. А це означає, що здебільшого буде сухо й жарко, через що підвищується ризик пожеж у багатьох регіонах.

Що буде з погодою в країні далі - читайте нижче в нашому матеріалі.

У четвер 9-10 червня можливі грози на заході, та півдні. На інших територіях сухо, сонячно, температура +23+30 градусів.

8 червня, за даними гідрометцентру, сухо, сонячно (невеликі опади ймовірні на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській області). Температура +23+28.

За словами Діденко, у Києві 7-го червня погода очікується сухою та теплою. Впродовж дня максимальна температура повітря досягне +25+27 градусів.

Тому 7-го червня, практично повсюди очікується суха переважно сонячна погода із високим атмосферним тиском. Хіба що на крайньому заході України місцями пройдуть локальні дощі з грозами.

Як пише Наталка Діденко, "свіжий новий літній тиждень розпочинається в Україні під протекцією антициклону на ім'я Burkhart".

"6-8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, 8 червня і у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, що буде в країні з погодою у червні 2022.

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