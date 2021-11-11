Синоптики назвали точну дату першого снігу в Україні: вже скоро

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що перший сніг випаде вже в понеділок 15 листопада в східних і північно-східних областях. У цей день температура на більшості територій опуститься нижче нуля.

Поки ж нас чекає невелике потепління, але нічні сильні морози поки що втримаються. Опади до понеділка малоймовірні.

11 листопада на Заході і в Одеській області +7+12, на сході і північному сході +2+6, в інших областях +4+8 градусів.

Вночі морозніше всього на сході, -5...-8, а на решті території -1...-5.

В п'ятницю 12 листопада температура вдень вирівняється до +4+8 градусів, на півдні і крайньому заході +9+12. Вночі по країні +2...-3, морозніше в Чернівецькій та Івано-Франківській області, -3...-7, а в Одеській - тепліше вночі, +4+6.

Скрін: Погода в Україні 11-12 листопада (meteo.gov.ua)

Схожа синоптична ситуація очікується і в суботу, 13 листопада.

А в неділю, 14 листопада вдень похолодає до +4+7, на півдні буде до+11. Вночі +1...-3, на півдні 0...+6.

Скрін: Погода в Україні 13-14 листопада (meteo.gov.ua)

В понеділок 15 листопада синоптики прогнозують +2...-1 вдень, на півдні +2+6, а на Закарпатті +5+7 градусів. Вночі +1...-3, на півдні 0...+5 градусів.

Мокрий сніг очікується на сході і північному сході.

Скрін: Погода в Україні 15 листопада (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також каже, що перший сніг слід чекати вже 15 листопада.

"У понеділок на північному сході і в східних областях України пройде мокрий сніг", - написала вона в останньому прогнозі.