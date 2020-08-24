ru
ua

Синоптики дали українцям прогноз на кінець серпня: третій пік і заморозки

Автор: Людмила Жукова

Синоптик розповів українцям, якої погоди чекати в кінці літа

Погода в Україні в кінці літа знову буде спекотною і спекотною. Такий прогноз погоди на кінець серпня озвучив народний синоптик Леонід Горбань. Він повідомив, що на нас чекає третій пік пекельної спеки. Температура повітря буде від +30 до +32 градусів тепла.

Третій пік не буде таким жорстким, як два попередніх, але попотіти доведеться вдень.

"Серпень, на відміну від попередніх місяців, навпаки, буде сухим і стабільно спекотним", –сказав Леонід Горбань виданню "Сегодня".

Зазначимо, що начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо в серпні не закінчиться, воно буде продовжуватися ще у вересні. Це пов'язано з глобальним потеплінням та зміною клімату.

Популярні новини

"Літо в цьому році може тривати не три, а чотири місяці, до кінця вересня, та й вся осінь буде теплою", - розповіла експерт.

До речі, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда не виключає, що в кінці серпня на поверхні грунту можливі заморозки. Винятком стануть південні і більшість центральних областей.

Як ми раніше писали, синоптики дали детальний прогноз українцям на День Незалежності.

Також ми розповідали про найкращі локації для святкування Дня Незалежності під час подорожі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода