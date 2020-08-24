Синоптики дали українцям прогноз на кінець серпня: третій пік і заморозки

Погода в Україні в кінці літа знову буде спекотною і спекотною. Такий прогноз погоди на кінець серпня озвучив народний синоптик Леонід Горбань. Він повідомив, що на нас чекає третій пік пекельної спеки. Температура повітря буде від +30 до +32 градусів тепла.

Третій пік не буде таким жорстким, як два попередніх, але попотіти доведеться вдень.

"Серпень, на відміну від попередніх місяців, навпаки, буде сухим і стабільно спекотним", –сказав Леонід Горбань виданню "Сегодня".

Зазначимо, що начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо в серпні не закінчиться, воно буде продовжуватися ще у вересні. Це пов'язано з глобальним потеплінням та зміною клімату.

"Літо в цьому році може тривати не три, а чотири місяці, до кінця вересня, та й вся осінь буде теплою", - розповіла експерт.

До речі, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда не виключає, що в кінці серпня на поверхні грунту можливі заморозки. Винятком стануть південні і більшість центральних областей.

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