Синоптики дали прогноз погоди на травень 2022: багато сонця і холодно

Згідно з попередніми прогнозами сайту Gismeteo, температура повітря в травні мало де перевищить +18 + 20 градусів. Очікуються хвилі похолодання і затяжні дощі.

Погода на сході

Травень на сході почнеться з дощів, похолодання і похмурої погоди. До кінця першої декади в регіоні потеплішає, але після 9 травня знову прийде невелике похолодання.

Середина місяця буде досить тепла, але після 16 травня прийдуть дощі, і температура знову піде вниз. Остання декада місяця буде прохолодна і дощова.

Погода на півночі

На півночі перший тиждень травня буде з періодичними дощами, від +10 до + 12 градусів. З 6-7 травня прийде потепління, і суха тепла погода протримається до 16 травня.

Далі синоптики знову прогнозують сильні дощі та похолодання до +14 +17 градусів аж до 23 травня. Останній тиждень місяця буде більш суха, але температура повітря буде невисока, +14 + 18 градусів.

Погода на півдні

Травень в південній частині почнеться з сонячної та сухої погоди. Однак, літніх градусів чекати не варто, синоптики обіцяють +14 +16 градусів. Потепління прийде після 9-10 травня, повітря прогріється до +17 +20 градусів.

Середина Місяця принесе трохи дощів, але буде тепло, +21 +23 градуси. Але в кінці місяця синоптики прогнозують похолодання.

Погода на заході

Західні області зустрінуть Травень з дощами та похолоданням, від +9 до +15 градусів. Але вже 6 травня прийде потепління до +19 +22 градусів.

Синоптики прогнозують сильні дощі, а в середині місяця знову похолодає. Остання декада місяця буде з сильними опадами, від +10 до + 16 градусів.

Погода в Києві

У столиці перші дні травня будуть холодними, +13 + 14 градусів, можливі невеликі дощі. До 7-8 травня в Києві знову потеплішає до + 20 градусів і встановиться суха погода.

Середина місяця знову принесе багато дощів, і температура впаде до +14 +17 градусів. Остання декада буде прохолодна, можливі короткочасні дощі.