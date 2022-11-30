Народный синоптик рассказал, когда в Украину придут морозы: уже скоро

Зима придет по расписанию

По утверждению эксперта, мороз придет к 2 декабря и продержится до 10-12 декабря.

"Зима придет по расписанию. По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2...-4 мороза и до -7...-14 по ночам. В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода. Такая морозная погода продержится где-то до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление", - отметил синоптик.

Когда будет потепление

Синоптик отметил, что уже после 10-12 декабря температура воздуха в Украине в дневные часы будет плюсовая, до 3 градусов тепла, а на юге достигнет от 5 до 9 градусов.

Кстати, Укргидрометцентр сообщает, что в части регионов Украины в декабре будет теплее обычного, а на остальной территории ожидается характерная для первого месяца зимы погода.

В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура составит от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а у всех остальных - близко к норме.

Также в декабре не прогнозируют аномальных снегопадов. Количество осадков будет в пределах 34-78 мм, в горных районах местами 81–105 мм.

Новый год украинцы будут встречать с мокрым снегом и нулевой температурой, по прогнозам метеорологов.