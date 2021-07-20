Синоптик розповіла, чим небезпечні раптові грози в Україні

Експерт розказала про грозу, яка пройшла по Україні 19 липня.

"Сьогоднішня інтенсивна злива була викликана різкою зміною погоди. Після тижнів спеки, серйозно нагріла земну поверхню, прибуло холодне повітря з Атлантики, що дало ефект подібний до того, коли на гарячу сковорідку вилити води. Утворені хмари досягали висот, де температура опускається нижче -60 градусів, що і стало причиною граду", - розповіла експерт.

Скільки випало опадів

У Києві в середньому випало до 15 міліметрів опадів, зазначили в Укргідрометцентрі. Найінтенсивнішими опади були в південних районах столиці, це і стало причиною потопу. У західній частині країни також пройшли зливи, в тому числі в Карпатах.

"Такі опади не є чимось надзвичайним, і в літній сезон вони періодично трапляються. Проте, сам характер процесу входить в категорію небезпечних явищ ", - зазначила Ганчук.

Прогноз синоптиків

Дощі остаточно не пішли з України. Так, опади очікуються в середу, коли атмосферний фронт з Балтики повністю прибуде на території України.

"Вся територія України опиниться в зоні несприятливої погоди. Ми прогнозуємо значні дощі з грозами, градом і шквалами. В епіцентрі гроз виявляться Вінницька область, Київщина та Черкаська", - зазначила синоптик.