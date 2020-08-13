Синоптик розповіла, якою буде погода на свято Маковія

Погода в Україні на свято Маковія, 14 серпня, буде гарною і комфортною для цього місяця літа. На більшій території нашої країни опади малоймовірні, дощі можуть пройти в Сумській, Полтавській і Харківській областях. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"На Маковія в Україні буде красива комфортна погода. На значній частині території дощі малоймовірні, тільки в Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі. Вітер переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний", - повідомила синоптик.

За словами експерта по погоді, температура повітря 14 серпня найвища буде на Півдні та Заході. Там очікується від + 24 до +28 градусів, на решті території стовпчики термометрів покажуть від +20 до +25 градусів.

"Місцями у північній частині +18 + 20 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві 14-го серпня очікується суха погода з температурою повітря +21 +23 градуси.

Нагадаємо, свято Маковія йде першим з трьох літніх Спасів, які святкують у серпні. Воно прийшло до нас з Візантії, де було засновано в IX столітті. На Маковія можна збирати мак і мед. Втім, варто зауважити, що під час цього не можна було шумно себе вести, особливо коли вирушали на пасіку за медом. За народними прикметами, якщо голосно себе вести, можна налякати бджіл і зіпсувати мед.

Як ми раніше повідомляли, в Україну йде період "холодної посухи".