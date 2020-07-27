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Відпустка в серпні: які сюрпризи готує українцям погода

Понеділок 27 липня 2020 10:22
Відпустка в серпні: які сюрпризи готує українцям погода
Відпустка в серпні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В останній тиждень липня погода приготувала українцям сюрпризи

Погода в Україні в останній тиждень піднесла людям сюрпризи. Так, наприклад, в суботу 25 липня в Києві весь день лив дощ, якого за прогнозом не повинно було бути. Українці, які збираються у відпустку по країні, замислюються, які ще "погодні гойдалки" їх чекають в останньому місяці літа.

Синоптики прогнозують в кінці липня відчутне зниження температури та дощі. За їх словами, це в першу чергу стосується західних областей. Температура знизиться в цих регіонах до +19 +24 градусів. На Півдні в кінці липня прогнозують спеку до +30 градусів, але з початком серпня вона закінчиться. Про це повідомили в сюжеті ТСН.

Синоптики заспокоїли тих українців, які планують свою відпустку на місцевих морях у серпні. Температура дозволить відпочити.

"Літо триває, в серпні буде ще тепло, навіть на початку вересня на Півдні буде хороша погода. Серпень - найтепліший місяць на морському узбережжі", - заспокоїли українські синоптики.

Яким буде серпень в Україні

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Нагадаємо, раніше ми писали, як повернути гроші за скасовані рейси та тури за кордон в умовах пандемії.

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