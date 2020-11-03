Синоптик розповів, коли в Україні вдарять морози

Синоптик розповів про наближення морозів в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні вже 5 та 6 листопада можуть вдарити морози

Погода в Україні в найближчому часі суттєво зміниться. В країні вдарять морози, а в Карпатах буде продовжувати йти мокрий сніг. За словами начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислава Білика, градуси зі знаком мінус чекають нас 5-6 листопада.

"Нічні температури від 0 до 5 градусів, місцями в повітрі навіть до -2 градусів – це в основному північні і північно-східні області. А денні – 5-10 градусів тепла", - розповів синоптик "Обозревателю".

За словами синоптика, опади будуть спостерігатися в західних областях України, а в горах пройде мокрий сніг.

"2-3 дні на території України будуть спостерігатися невеликі дощі, лише в західних областях вони будуть помірними, місцями в карпатських горах навіть дощі з мокрим снігом, а температура буде зберігатися ще досить висока. Нічні температури 3-8 градусів, вдень 9-15 градусів тепла", - повідомив експерт.

За словами Білика, з 5-6 листопада дощі фактично припиняться і розпочнеться період похолодання.

Тим часом як ми раніше повідомляли Карпати засипало снігом ще в жовтні, але з настанням третього місяця осені опади в горах тривають. Так, з 1 листопада сніговий покрив вкрив не тільки Карпат, але й Івано-Франківську область. На момент 3 листопада температура повітря в горах від - 3 до - 6 градусів морозу.

Також ми писали, що синоптики розповіли, чи чекати українцям снігу в листопаді 2020 року.