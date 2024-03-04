Синоптик предупредил о похолодании в Украине и назвал его дату

Когда в Украину придет похолодание

Морозы в Украине не усугубятся внезапно, но температура будет спадать постепенно.

Кибальчич отметил, что в начале недели антициклональное влияние будет продолжаться, однако во второй половине недели ожидается снижение температуры на 6-10 градусов из-за влияния холодного воздуха из северных регионов Европы.

На севере Левобережья ночью возможно усиление морозов до 5-10 градусов, днем ожидается около 0 градусов.

В четверг, 7 марта, в Украине не ожидается значительных осадков, за исключением возможного небольшого мокрого снега ночью в Крыму и на крайнем востоке.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0-5 мороза, а днем 3-8 тепла. В северо-восточных областях ночью ожидается 5-10 мороза, а днем около 0 градусов.

В пятницу ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, а днем температура поднимется от 3 до 8 градусов тепла. Тем не менее, на Востоке и Севере ночи будут холоднее, с температурой от 4 до 9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В субботу 9 марта ожидаются ночи от 1 до 6 градусов мороза в Украине, а на Востоке может быть до -10 градусов. Днем температура поднимется от 3 до 8 градусов тепла, а на Западе может достигнуть +12 градусов.

Ночью в воскресенье прогнозируется от 0 до 5 градусов мороза, а днем температура увеличится от 4 до 9 градусов. В западных областях температура может достичь +13 градусов.