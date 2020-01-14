Синоптик дав страхітливий прогноз на весну: морози і посуха

Погода в Україні навесні 2020 року не буде радувати теплом. Такий невтішний прогноз дав відомий народний синоптик Леонід Горбань.

За словами експерта, жителів нашої країни чекають морози у березні, а останній місяць весни принесе засуху. Дощів, за словами синоптика, очікувати не варто. Це пов'язано не в останню чергу з тим, що за класифікацією Брюсового календаря настав рік Місяця. А весна в цей рік дуже холодна, особливо - її перша половина.

"До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - жаркий і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів", - зазначив Горбань.

Щоправда, заспокоїв синоптик, червень і липень компенсують дефіцит опадів. У перші місяці літа Україну очікують часті дощі, які також принесуть в країну легку прохолоду.

Тим часом українські синоптики відзначають, що в січні і лютому цього року в деяких регіонах країни взагалі не буде денних морозів, а повітря місцями прогріється до рекордних +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів теж не будуть опускатися до двозначних значень.