Сын предательницы Повалий оскандалился заявлениями о войне, мобилизации и гибели защитницы Украины

Денис Повалий, сын певицы-предательницы, перешедшей на сторону врага и не осудившей войну, выдал неоднозначные заявления. Он решил поделиться своим мнением о мобилизации в Украине. На это отреагировала блогерша и журналистка Алина Доротюк. Она отметила, что Повалий "продолжает пробивать дно".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Telegram -канала Доротюк.

Что написал сын Повалий

Так, мужчина "репостнул" в Stories две новости. В первой, которую распространило росСМИ "Медуза", речь шла о драке между работниками ТЦК и людьми в форме медиков.

"Кажется, не один я пацифист", - написал сын Повалий.

Stories сына Повалий (скриншот)

А потом мужчина "репостнул" пост о гибели защитницы Украины Шуры "Ялты" Рязанцевой. Он цинично высказался о том, что она пошла на войну "по собственному желанию".

"Вот человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у человека нет таких убеждений. Справедливо ли гнать их на фронт?" - выдал Повалий.

Сын Повалий высказался о гибели "Ялты" (скриншот)

Но на этом скандальные заявления не окончились. Сын Повалий разместил большой текст, в котором говорилось, что веганов не заставляют есть мясо, а также "даже супружеский долг можно не выполнять". И после этого он начал завуалированно распространять кремлевские нарративы.

"Только не надо о "придут насиловать ваших женщин" - не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", - написал мужчина.

Скандальное заявление сына Повалий (скриншот)

Реакция Доротюк

Слова мужчины быстро разлетелись в сети. Блогерша не стала скрывать эмоции и написала, что думает о сыне Повалий.

"И сын той самой не народной Повалий продолжает пробивать дно все глубже. Только теперь в сториз своего Instagram-профиля. Как говорится, настоящий "маминькин сыночек", - написала она.

Пост Доротюк (скриншот)