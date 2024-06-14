Сын предательницы Повалий оскандалился заявлениями о войне, мобилизации и гибели защитницы Украины
Денис Повалий, сын певицы-предательницы, перешедшей на сторону врага и не осудившей войну, выдал неоднозначные заявления. Он решил поделиться своим мнением о мобилизации в Украине. На это отреагировала блогерша и журналистка Алина Доротюк. Она отметила, что Повалий "продолжает пробивать дно".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Telegram-канала Доротюк.
Что написал сын Повалий
Так, мужчина "репостнул" в Stories две новости. В первой, которую распространило росСМИ "Медуза", речь шла о драке между работниками ТЦК и людьми в форме медиков.
"Кажется, не один я пацифист", - написал сын Повалий.
Stories сына Повалий (скриншот)
А потом мужчина "репостнул" пост о гибели защитницы Украины Шуры "Ялты" Рязанцевой. Он цинично высказался о том, что она пошла на войну "по собственному желанию".
"Вот человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у человека нет таких убеждений. Справедливо ли гнать их на фронт?" - выдал Повалий.
Сын Повалий высказался о гибели "Ялты" (скриншот)
Но на этом скандальные заявления не окончились. Сын Повалий разместил большой текст, в котором говорилось, что веганов не заставляют есть мясо, а также "даже супружеский долг можно не выполнять". И после этого он начал завуалированно распространять кремлевские нарративы.
"Только не надо о "придут насиловать ваших женщин" - не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", - написал мужчина.
Скандальное заявление сына Повалий (скриншот)
Реакция Доротюк
Слова мужчины быстро разлетелись в сети. Блогерша не стала скрывать эмоции и написала, что думает о сыне Повалий.
"И сын той самой не народной Повалий продолжает пробивать дно все глубже. Только теперь в сториз своего Instagram-профиля. Как говорится, настоящий "маминькин сыночек", - написала она.
Пост Доротюк (скриншот)
Кстати, недавно мы рассказывали, что ведущий Грубич раскрыл правду об отношениях с Данилко, который хотел стать крестным его дочери.
Кроме того, ранее стало известно, что Козловский удивил заявлением о своей мобилизации.