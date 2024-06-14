Син зрадниці Повалій оскандалився заявами про війну, мобілізацію та загибель захисниці України

Денис Повалій, син співачки-зрадниці, яка перейшла на бік ворога та не засудила війну, видав неоднозначні заяви. Він вирішив поділитися своєю думкою щодо мобілізації в Україні. На це відреагувала блогерка та журналіста Аліна Доротюк. Вона зазначила, що Повалій "продовжує пробивати дно".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Telegram -каналу Доротюк.

Що написав син Повалій

Так, чоловік "репостнув" в Stories дві новини. У першій, яку розповсюдило росЗМІ "Медуза", йшлося про бійку між працівниками ТЦК та людьми у формі медиків.

"Здається, не один я пацифіст", - написав син Повалій.

Stories сина Повалій (скріншот)

А потім чоловік "репостнув" допис про загибель захисниці України Шури "Ялти" Рязанцевої. Він цинічно висловився про те, що вона пішла на війну "за власним бажанням".

"От людина пішла на ризик за власним бажанням і загинула. А якщо у людини нема таких переконань. Чи справедливо гнати їх на фронт?" - видав Повалій.

Син Повалій висловився про загибель "Ялти" (скріншот)

Але на цьому скандальні заяви не закінчилися. Син Повалій розмістив великий текст, у якому йшлося про те, що веганів не змушують їсти м'ясо, а також що "навіть подружній обов'язок можна не виконувати". І після цього він почав завуальовано поширювати кремлівські наративи.

"Тільки не треба про "придут насиловать ваших женщин" - не на рівному місці ж прийшли, а після 8 років АТО", - написав чоловік.

Скандальна заява сина Повалій (скріншот)

Реакція Доротюк

Слова чоловіка швидко розлетілися мережею. Блогерка не стала приховувати емоції та написала, що думає про сина Повалій.

"І син тієї самої не народної Повалій продовжує пробивати дно все глибше. Тільки тепер у сторіз свого Instagram-профілю. Як то кажуть, справжній "мамІнькІн синочЄк", - написала вона.

Допис Доротюк (скріншот)