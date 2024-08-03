Сын Узелкова публично отрекся от своего звездного отца: "Не хочу видеть"

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В частности, Роберт заметил, что со стороны отца слышал лишь угрозы и обзывания на фоне чего чувствовал боль. Поэтому он публично заявил, что не хочет видеть родного человека и поддерживать связь с ним.

"Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников - это нормально для него. Обзывать меня - тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи - тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда совершал зло", - написал Роберт.

"О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне принес. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его, опомнятся..." - также отметил он.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Роберт добавил, что надеется, что звездный отец тоже увидит его публикацию и наконец поймет, что терпеть его поведение в семье никто больше не будет. Он также подчеркнул, что Вячеслав сделал все, чтобы его ребенок от него отвернулся.

"Уверен, что это он тоже назовет ложью, но это не ложь. Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты говоришь, а я", - поделился парень.

Бывшая жена боксера и мать Роберта - Марина Боржемская - оставила лайк к этому посту.

15-летний сын экс-супругов в своем блоге публикует фото, сделанные в разных странах: Израиле, Дубае, Польше и других. За его страничкой следят более 12 000 пользователей.

Парню 15 лет (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Брак Боржемской и Узелкова

О разводе они сообщили несколько лет назад после 20 лет совместной жизни.

Кроме сына Роберта, у них родилась также дочь Оливия.

В браке Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова родилось двое детей (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Узелков, как известно, ранее намекал на свою новую женитьбу после развода. А также заявлял, что только недавно возобновил отношения с матерью. Ранее, по словам спортсмена, он не мог этого сделать из-за своей бывшей избранницы.