Сын Тины Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане (видео)

Какая реакция сына

В частности, сын певицы не очень обрадовался. Сначала он засмеялся, пытаясь скрыть улыбку рукой, а затем презрительно смотрел на их танец.

К тому же видно, что 15-летнему Вениамину было скучно сидеть и ждать, пока закончится танец. Кроме того, вероятно, парень приревновал маму.

Тина Кароль была одета в черный топ и такого же цвета были брюки. Видно, ей очень понравилось танцевать.

В сети пользователи с юмором отреагировали на реакцию Вениамина:

Вот это влетит ей от сына

В этом мире я - Веня

Веня в шоке

Ее сын на мужа похож

Вениамин так вырос

Кароль очень хорошо танцует

Что известно о сыне Тины Кароль

Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2013 году мужчина умер от рака желудка.

Сын Вениамин учится в Великобритании, в начале полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше и на свои заработанные деньги угощал детей сладостями.

В Лондоне молодой человек учится в элитной школе Repton Preparatory School, а также занимается фехтованием, играет на фортепиано и барабанах.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)