Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)

Яка реакція сина

Зокрема, син співачки не дуже зрадів. Спочатку він засміявся, намагаючись приховати посмішку рукою, а потім зневажливо дивився на їхній танець.

До того ж видно, що 15-річному Веніаміну нудно було сидіти і чекати, поки закінчиться танець. Окрім того, мабуть, хлопець приревнував маму.

Тіна Кароль була одягнена в чорний топ та такого ж кольору були штани. Видно, що їй дуже сподобалось танцювати.

У мережі користувачі з гумором відреагували на реакцію Веніаміна:

Ось це влетить їй від сина

У цьому світі я - Веня

Веня в шоці

Її син на чоловіка схожий

Веніамін так виріс

Кароль дуже гарно танцює

Що відомо про сина Тіни Кароль

Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром. У 2013 році чоловік помер від раку шлунка.

Син Веніамін навчається у Великій Британії, на початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі і на свої зароблені гроші пригощав дітей солодощами.

В Лондоні юнак навчається в елітній школі Repton Preparatory School, а також займається фехтуванням, грає на фортепіано і барабанах.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)