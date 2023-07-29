UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Син Тіни Кароль розлютився через танець мами з чоловіком у ресторані (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Тіна Кароль разом з сином прийшла в ресторан відпочити, але там вона зустріла учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Чоловік вирішив запросити її на танець.

Відео танцю з'явилось у мережі.

Яка реакція сина

Зокрема, син співачки не дуже зрадів. Спочатку він засміявся, намагаючись приховати посмішку рукою, а потім зневажливо дивився на їхній танець.

До того ж видно, що 15-річному Веніаміну нудно було сидіти і чекати, поки закінчиться танець. Окрім того, мабуть, хлопець приревнував маму.

Тіна Кароль була одягнена в чорний топ та такого ж кольору були штани. Видно, що їй дуже сподобалось танцювати.

У мережі користувачі з гумором відреагували на реакцію Веніаміна:

  • Ось це влетить їй від сина
  • У цьому світі я - Веня
  • Веня в шоці
  • Її син на чоловіка схожий
  • Веніамін так виріс
  • Кароль дуже гарно танцює

 

Що відомо про сина Тіни Кароль

Тіна Кароль була одружена з продюсером Євгеном Огіром. У 2013 році чоловік помер від раку шлунка.

Син Веніамін навчається у Великій Британії, на початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі і на свої зароблені гроші пригощав дітей солодощами.

В Лондоні юнак навчається в елітній школі Repton Preparatory School, а також займається фехтуванням, грає на фортепіано і барабанах.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль у прямому ефірі публічно "послала" всіх росіян.

Читайте також, чи буде співачка виконувати пісні російською мовою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна КарольТанці з зірками