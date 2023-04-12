Символы Пасхи: что означает каждый продукт из праздничной корзины

Паска

Паска является одним из важнейших символов этого праздника. Выпечка символизирует воскресение, вечную жизнь и царство небесное. И не зря эта сдоба очень сладкая, ведь это символизирует радость жизни с Богом.

В древности важным был и размер паски. Считалось, что чем больше эта выпечка, тем больше изобилия у хозяина. Также в народе верили, если паска выросла высокой и удалась вкусной, то следующий год будет счастливым. Если во время выпечки она запала - кто-то из родни может умереть.

Писанки и крашанки

Яйцо издавна у славян символизирует вселенную, новую жизнь и возрождение. Поскольку Пасха - это праздник воскресения Господня, то и неудивительно, что центральным образом в обрядах стало яйцо.

На писанках важны узоры, они тоже символичны. Одним из самых распространенных является символ бесконечности - знак вечной жизни. Цвета крашанок также имеют значение:

красный - любовь и радость;

зеленый - возрождение жизни, пробуждение природы;

желтый - жизнь и тепло;

синий - небо, вода, воздух;

черный и коричневый - земля;

белый - чистота и непорочность.

Колбаса и мясо

Мясные продукты имеют отсылку на откормленного теленка, который велел заколоть отец по возвращении блудного сына домой. Это символ душевной радости, счастливой семейной жизни и пополнения семьи.

Сыр и масло

Эти продукты также не случайны в праздничной корзине. Они символизируют обилие, успех в делах. На Галичине когда-то существовало верование, если натереть голову освященным маслом, то она не будет болеть.

Хрен

Этот корень символизирует здоровье, ведь он должен сделать человека более крепким. Также украинцы издавна верили, что хрен отгоняет нечистую силу. Есть этнографические свидетельства, что когда-то корешок клали в корзину, чтобы продолжить детородную функцию мужчины.

Соль

Эта специя является символом изобилия. В Библии соль символизирует связь между Богом и народом. Во время Нагорной проповеди Иисус называет своих учеников солью земли.

Считается, что освященная на Пасху соль может оградить от всего плохого. Ею осыпали дом. А еще священную соль ели, чтобы отвести сглаз, или избежать боли в животе.



Праздничные корзины украшают зеленью - это тоже символ вечной жизни и бессмертия. В церковь также несут свечу. Ибо она символизирует Иисуса, который является Светом мира.