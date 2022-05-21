ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці симптоми вказують на проблеми з серцем: їх часто не помічають

Новость на русском →
Субота 21 травня 2022 19:45
Ці симптоми вказують на проблеми з серцем: їх часто не помічають Які симптоми вказують на проблеми з серцем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Медики з Німеччини назвали 6 незвичайних ознак того, що у людини виникли проблеми з серцем.

На що звернути увагу, повідомляє Ukrhealth.

Які симптоми

За статистикою, одна з чотирьох людей помирає через хвороби серця. Існують деякі не зовсім звичайні симптоми, за якими можна розпізнати хвороби серця.

До одного з них відносяться зморшки на мочках вух. Вчені провели дослідження, яке показало зв’язок між появою подібних зморшків і підвищенням ризику атеросклерозу - хвороби, при якій всередині артерій бляшки скупчуються. Відразу 40 досліджень довели наявність цього зв’язку.

Ще однією незвичайною ознакою є скупчення жиру або ксантоми під шкірою, які виникають на ліктях, колінах, сідницях і навіть повіках.

Медики кажуть, що самі по собі ці ущільнення нешкідливі, але вони можуть свідчити про генетичну хворобу під назвою сімейна гіперхолестеринемія. Люди з цим станом мають надмірно високий рівень ліпопротеїдів низької щільності, які називають "поганим" холестерином.

Ці симптоми вказують на проблеми з серцем: їх часто не помічаютьЯкі симптоми вказують на проблеми з серцем (freepik)

Зокрема, тривогу повинні викликати і округлі нігті на пальцях. Подібне округлення викликається надмірним виробництвом тканини в організмі. Причиною цього часто буває брак доступу насиченої киснем крові до пальців. Це досить старий медичний симптом, описаний ще Гіппократом.

Лікарі зазначають, що він говорить про те, що серце погано справляється з прокачуванням крові по організму. До речі, відкладення жиру можуть бути помітними не тільки під шкірою, але і навколо райдужної оболонки очей.

Подібного роду кільця не впливають на зір, але говорять про наявність факторів ризику коронарних хвороб серця. Хворі ясна і зуби, які випадають теж є симптомом майбутніх проблем з серцем, адже погані бактерії з рота можуть проникати в кровотік і добиратися до серця.

Також занепокоєння повинні викликати і сині губи. Вони синіють не при екстремально холодній погоді, а при нормальних умовах. Це означає, що з доставкою насиченої киснем крові по організму виникли проблеми.

Раніше ми повідомляли, що вчені розповіли, що прийом їжі в певний час збільшує ризик інсульту.

Також ми писали, що кардіолог дала шпаргалку, як запам'ятати таблетки.

Окрім того, читайте, який алкоголь найшкідливіший для здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
сердце врачи
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність