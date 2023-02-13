Симптомы появляются через 10-14 дней: педиатр предупредила об опасной инфекции

Корь - это детская инфекция, вызванная вирусом. Но взрослые, не вакцинированные или не болевшие в детстве, тоже могут инфицироваться. Эта болезнь является очень заразной.

О ее симптомах рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Что известно о кори?

Когда человек, больной корью, кашляет, чихает или разговаривает, инфекционные капли разбрызгиваются в воздух, где другие люди могут их вдохнуть. Эти капли могут висеть в воздухе около часа.

Также вирус хорошо сохраняется на поверхностях.

Около 90% людей, которые не болели корью и не были привиты против кори, заражаются при контакте с больным.

Человек, больной корью, может распространять вирус другим в течение примерно 8 дней, начиная за 4 дня до появления сыпи.

Признаки и симптомы кори появляются примерно через 10–14 дней после заражения вирусом.

Симптомы кори

Лихорадка.

Сухой кашель.

Насморк.

Боль в горле.

Воспаленные глаза (конъюнктивит).

Маленькие белые пятна с синевато-белыми центрами на красном фоне внутри рта на внутренней оболочке щеки – также их называют пятнами Коплика.

Кожная сыпь, состоящая из больших пятен, которые часто сливаются.

Болезнь развивается поэтапно в течение 2-3 недель:

Заражение и инкубация.

В течение первых 10-14 дней после заражения вирус кори распространяется в организме. В это время у человека нет симптомов.

Неспецифические симптомы

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Обычно корь начинается с легкой или умеренной температуры, часто с постоянным кашлем, насморком, воспалением глаз (конъюнктивит) и болью в горле. Эти относительно легкие симптомы могут длиться от 2 до 3 дней.

Острое заболевание и сыпь. Сыпь состоит из мелких красных пятен, некоторые из которых немного приподняты. Пятна и неровности придают коже пятнистый красный вид. Первая сыпь появляется на лице.

В течение следующих нескольких дней сыпь распространяется вниз по рукам, груди и спине, затем по бедрам, голеням и стопам. В то же время температура резко повышается, часто достигая 40-41 градусов.

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