Врач предостерегла украинцев от приема фуфломицинов: в списке есть популярные препараты

Некоторые разрекламированные препараты на самом деле не обладают лечебным эффектом и не входят ни в один медицинский протокол. Применение таких средств не то, что не улучшит здоровье, а может ухудшить его.

О том, какие популярные фармацевтические средства на самом деле не обладают доказательной эффективностью, рассказала гинеколог Елена Арендарь на странице в Instagram .

Какие препараты не дают лечебного эффекта

"Фуфломицины - это лекарство "пустышки". Препараты без доказанной или сомнительной эффективности, а это означает, что при их приеме нет никаких гарантий, принесут ли они пользу или являются опасными. Среди них гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки", - объясняет врач.

Арендарь отмечает, что фуфломицины продолжают оставаться популярными среди украинцев.

"Лекарство с отсутствием доказательной эффективности не только опустошает кошелек, но и может принести вред здоровью. Эти препараты отсутствуют в клинических протоколах, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности", - говорит эксперт.

Также Арендарь предостерегает, что принимая бесполезные таблетки, можно потерять время, вместо того чтобы получать полноценное и своевременное лечение.

Список препаратов:

Алокин

Линекс

Арбидол

Курантил

Генферон

Интерферон

Тазалок

Синупрет

Новирин

Уролессон

Протефлазид

"Запомните, что нет таблеток, укрепляющих иммунитет. ОРВИ не лечат противовирусными препаратами. А вирус папилломы не лечится никакими медикаментами", - подчеркивает Арендарь.

Врач также добавляет, что приведенный список - неполный, к нему можно еще отнести много других препаратов.

Проверить эффективность препаратов можно на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или на украинском портале dokazovo.in.ua.

Для поиска информации по конкретному лекарству, введите название препарата и узнайте, эффективен ли он по оценкам международных организаций.