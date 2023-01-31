Врачи предостерегают от приема популярного препарата! Что с ним не так

Больше всего претензий у медиков всегда к гомеопатическим средствам, поскольку их не признает научное сообщество и те не имеют доказанных лечебных эффектов.

Украинские аптеки переполнены разнообразными препаратами от всех болезней. Конечно, большинство из них действительно эффективны и крайне необходимы. Однако, к сожалению, встречаются таблетки, не имеющие доказательной лечебной базы.

От применения одного из таких препаратов предостерегают на медицинской странице в Instagram .

Что известно об этом препарате

"Фуфломицин - это народное название препаратов с недоказанной эффективностью. Разбираем сегодня одно из таких средств - "Цинабсин". Это комплексный гомеопатический препарат, который принимают при остром и хроническом воспалении придаточных пазух носа (синуситах)", - говорится в сообщении ЛОР-клиники.

Врачи предлагают рассмотреть состав этого средства, чтобы понять эффективен ли он. Действующие вещества: Cinnabaris D3, Echinacea D1, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3.

"Что же такое D3? Это третье десятичное разведение. Другими словами, на тридцать частей воды приходится лишь одна часть основного вещества. Такой принцип применяют в гомеопатии, а согласно научному мнению - гомеопатия является псевдонаукой", - утверждают медики.

В 2015 году Национальный совет здоровья и медицинских исследований Австралии опубликовал результаты исследования эффективности гомеопатии, проанализировав более 1800 исследований. Ученые констатировали, что не выявили ни одного заболевания, при котором гомеопатия более эффективна, чем эффект плацебо.

Безопасно ли употреблять этот препарат

"Самым интересным компонентом "Цинабсина" является Цинабарис - это красный сульфид ртути. При чем этого компонента в нем содержится аж 85%. Конечно, соединения ртути очень токсичны и что же они делают в составе средства? Мы не знаем, но производитель уверяет, что не нужно бояться ядовитых свойств ртути в этом препарате, ведь они используются в сверхмалых дозах", - говорят врачи.

По словам медиков, нет никаких данных о доказательности гомеопатических препаратов. Субъективный опыт эффективности гомеопатии при определенных заболеваниях обычно объясняется естественным течением заболевания.

"Например, обычно ОРВИ проходит за 7 дней, и когда пациент принимает гомеопатический препарат, то у него возникает ошибочное суждение, что выздоровление произошло именно благодаря приему препарата", - отмечают врачи.

Также добавляют, что неизвестно, яка взаимодействует "Цинабсин" с другими лекарственными средствами.

"Мы бы советовали не экспериментировать на себе, а использовать препараты с исследованным взаимодействием. Разведение, как в этом препарате не очень мало, ведь определенные гомеопатические средства разведены в сотни и тысячи раз. С учетом такого опасного сырья вы можете рисковать своим здоровьем ", - предостерегают врачи.